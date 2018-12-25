В Кузбассе выдали за год более 11 тысяч сертификатов на маткапитал

В 2018 году 11153 кузбасские семьи получили сертификаты на материнский (семейный) капитал (МСК). Начиная с 2007 г., когда начала действовать программа государственной поддержки семей, имеющих детей, в Кемеровской области выдано 180978 сертификатов.

За эти 11 лет существенно расширились возможности использования средств материнского капитала. Помимо улучшения жилищных условий, обучения детей, направления средств на накопительную пенсию мамы, в 2016 г появилась возможность использовать МСК на социальную адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов, а с начала 2018 г. стало возможным получать из материнского капитала ежемесячные выплаты, а также оплачивать образовательные услуги дошкольных учреждений, не дожидаясь трёхлетия ребенка, давшего права на получение сертификата.

Из всех представленных возможностей в 2018 г., по-прежнему, самым популярным направлением является улучшение жилищных условий: его выбирают 84 % подавших заявление расходования материнского капитала. В целом с начала действия программы благодаря средствам МСК жилищные условия улучшили 137249 кузбасских семей. Из них 96196 семей частично или полностью погасили материнским капиталом жилищные кредиты. Еще 41053 семьи улучшили жилищные условия без привлечения кредитных средств.

Помимо этого в 2018 г. территориальные органы ПФР по Кемеровской области приняли 2905 заявлений о направлении средств МСК на обучение детей, из них 437 - на дошкольное обучение, не дожидаясь 3-хлетия ребенка. Еще 10 заявлений поступило на перевод материнского капитала на накопительную пенсию мамы и 437 заявлений на получение ежемесячных выплат. По последнему направлению в этом году кузбасским семьям выплачено в общей сложности 25,4 млн рублей.

Напомним: размер материнского капитала сейчас составляет 453 026 рублей. За время действия программы кузбасским семьям по всем направлениям было выплачено 51,9 млрд руб. средств материнского капитала.