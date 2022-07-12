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В Кузбассе вынесен обвинительный приговор в отношении муниципальной служащей, совершившей подлог

Тисульским районным судом Кемеровской области-Кузбасса вынесен обвинительный приговор по ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог, то есть внесение муниципальным служащим в официальные документы заведомо ложных сведений из иной личной заинтересованности) в отношении начальника отдела архитектуры администрации Тисульского муниципального округа.

Установлено, что в ноябре 2020 года муниципальная служащая использовала своё служебное положение и выдала индивидуальному предпринимателю разрешение о вводе объекта строительства в эксплуатацию  без заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации.

В судебном заседании женщина вину в содеянном признала в полном объеме. С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил ей наказание в виде штрафа. Приговор суда вступил в законную силу.

Также прокуратурой района внесено представление главе муниципального округа с требованием прекратить трудовые отношения с осужденной по основаниям, предусмотренным законодательством о муниципальной службе.

Результаты рассмотрения акта прокурорского реагирования находятся на контроле в прокуратуре района.

 

 

Фото из открытых источников

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kuzbassnews.ru
12/07/2022
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