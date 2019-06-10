В Кузбассе вынесен приговор двум бывшим инспекторам ДПС за превышение должностных полномочий

Суд вынес приговор 35- и 29-летнему инспекторам ДПС одного из отделов ГИБДД Новокузнецка. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).



По версии следствия, в марте 2018 года осужденные договорились сфальсифицировать результаты своей работы по выявлению лиц, совершивших административные правонарушения. Инспекторы ДПС предложили лицу без определенного места жительства, который находился в алкогольном опьянении, сесть за руль автомобиля их знакомого и проехать буквально несколько метров, а они демонстративно его остановят. За такую услугу они пообещали мужчине сигареты и спиртное, тот согласился. После чего обвиняемые подали сигнал, что машина может двигаться, а они в громкоговоритель потребовали, чтобы транспортное средство остановилось. Затем пригласили понятых и оформили в их присутствии административный материал за управление транспортным средством в алкогольном опьянении. На основании данных документов мировым судьей мужчине было назначено наказание в виде административного ареста на 13 суток. Преступная деятельность инспекторов ДПС выявлена сотрудниками ОРЧ собственной безопасности ГУ МВД России по Кемеровской области, материалы были переданы в следственные органы. В рамках расследования уголовного дела проведены очные ставки, допрошены десятки свидетелей, а также по маршруту движения служебного автомобиля обвиняемых изучены видеозаписи с камер наблюдения. Вину обвиняемые не признали, со следствием не сотрудничали. Сотрудники утверждали, что за руль он сел сам, а в ходе расследования уголовного дела выяснилось, что мужчина не имел навыков управления автомобилем и у него никогда не было водительского удостоверения.



Приговором суда 35-летнему бывшему инспектору назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно, 29-летнему – 1 год 5 месяцев лишения свободы условно.



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