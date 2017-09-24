В Кузбассе выпал первый снег

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Жители Кузбасса утром 24 сентября начали выкладывать в социальные сети фотографии с выпавшим снегом.
В Новокузнецке улицы были лишь немного припорошены снегом, а вот в Прокопьевске, Киселевске, Беловским и Тяжинском районах прошли настоящие снегопады.
По данным МЧС, в течение 24 сентября снегопады возможны во всех районах Кемеровской области.
Фото из социальной сети ВКонтакте.
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