Новости Кузбасса

Всего за установлением выплат из средств пенсионных накоплений (осуществляется с 01.07.2012 г.) в территориальные органы ПФР по Кемеровской области обратилось почти 190 тысяч пенсионеров, из них 187 тысяч пенсионеров получили пенсионные накопления единовременно, 2757 пенсионеров получают накопительную пенсию, 225 пенсионеров получают срочную пенсионную выплату.

В состав пенсионных накоплений входят средства, которые граждане формировали в рамках программы государственного софинансирования пенсий.

В целом, в Кузбассе в эту программу, которая действует с 2008г., вступило более 288 тысяч человек, из них 29,5 тысяч кузбассовцев, будучи пенсионерами, получают или уже получили пенсионные накопления с учетом государственного софинансирования.

Напоминаем, что пенсионеры, участвующие в программе государственного софинансирования пенсий, могут получить свои пенсионные накопления, написав заявление на их выплату в территориальном органе ПФР по месту жительства или подав его удаленно через Личный кабинет гражданина на сайте ПФР.

Необходимо учесть, что, начиная с 2015 года, получить удвоенную выплату пенсионеры-участники смогут только 1 раз в 5 лет. И, если средства они получали в 2017 году, то подать заявление на следующую выплату можно будет только в 2022 году, если же обратятся за выплатой в текущем году, следующую выплату можно будет получить только в 2023 году.

Участие в программе госсофинансирования продолжается в течение 10 лет с момента внесения первого взноса. Порядок увеличения будущей пенсии прост: гражданин самостоятельно через банк или по месту работы может отчислять в Пенсионный фонд от 2000 до 12000 в год. Периодичность и суммы взносов он устанавливает сам. Средства попадают на индивидуальный лицевой счёт плательщика, а на следующий год государство добавляет ему столько же. Взносы свыше 12 тысяч рублей софинансированию не подлежат.

Помимо фактического накопления, денежные средства инвестируются, ещё больше увеличивая суммы на счёте. Получить эти «вложения» можно только по выходу на пенсию. Размер выплаты зависит от сумм, которые участники программы софинансирования перечислили на свои будущие пенсии.