В Кузбассе выступил главный военный оркестр Сибирского округа Росгвардии

Кемерово с концертной программой посетил военный оркестр штаба Сибирского округа войск национальной гвардии Российской Федерации.

Военные музыканты под руководством художественного руководителя подполковника Артура Гарифулина и начальника оркестра подполковника Сергея Горланова выступили для сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии по случаю 70-летия службы.

Солисты оркестра Илья Мастюгин, Сергей Шабаев и Анна Игнатенко исполнили известные и любимые композиции «Есть только миг», «Любовь настала», «Кукушка», «Ищу тебя» и другие.

Кроме этого, легендарный музыкальный коллектив выступил в Кемеровском президентском кадетском училище с концертом-акцией в поддержку военнослужащих в ходе проведения специальной военной операции на Украине «Своих не бросаем». В программу вошли патриотические и эстрадные песни, мелодии военных лет и авторские музыкальные композиции.

В завершение выступления музыканты пожелали кадетам успехов в учебе и будущей службе на благо Отечества.

Фото: Росгвардия