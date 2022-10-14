В Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области в октябре 2022 года поступила информация о выявлении лептоспироза у лошадей в ЛПХ Юргинского района.

Лептоспироз - инфекционная, природно-очаговая болезнь многих видов животных и птиц, проявляющаяся лихорадкой, гемоглобинурией (гематурией), желтушным окрашиванием и некрозами слизистых оболочек и кожи, атонией желудочно-кишечного тракта, абортами, рождением нежизнеспособного потомства, снижением продуктивности животных Возбудители лептоспироза - микроорганизмы рода Leptospira. Источником инфекции являются больные и переболевшие животные и лептоспироносители, которые выделяют возбудителя с мочой в течение 2-24 мес. Они инфицируют пастбища, почву, корма, подстилку и другие объекты внешней среды. Основной фактор передачи возбудителя является инфицированная вода.

В целях предотвращения распространения заболевания, на территории п. Сокольники в Юргинском районе наложены ограничения и производятся мероприятия в соответствии с инструкцией по ликвидации и профилактики лептоспироза, а именно:

1) Запрет на бесконтрольное группирование поголовья и продажу животных для племенных целей и в личное пользование;

2) Проведение комплекса общих ветеринарно-санитарных мероприятий, исключающих перезаражение животных и инфицирование внешней среды;

3) Изоляция и лечение больных животных, поголовная вакцинация.

Россельхознадзор напоминает, что владельцы животных и производители продуктов животноводства обязаны: осуществлять хозяйственные и ветеринарные мероприятия, содержать в надлежащем состоянии животноводческие помещения, не допускать загрязнения окружающей среды отходами животноводства, соблюдать зоогигиенические и ветеринарно-санитарные требования, предоставлять специалистам в области ветеринарии по их требованию животных для осмотра, немедленно извещать указанных специалистов о всех случаях внезапного падежа или одновременного массового заболевания животных, а также об их необычном поведении.