В Кузбассе выявлена реализация на маркетплейсе незарегистрированных сортов пакетированных семян овощных культур

11 и 12 марта 2025 года в Кузбассе специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора в ходе контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия выявили факты реализации семян овощных культур с нарушением обязательных требований в области семеноводства. Мониторинг был проведен посредством анализа предложений, размещенных на площадке одного из популярных российских маркетплейсов, в отношении 16 различных сортов и гибридов овощных культур.

В результате установлено, что кемеровские предприниматели ИП Хрипунов С.А. и ИП Шугалей А.М. предлагали к реализации пакетированные семена овощных культур, сорта которых не включены в Государственный реестр сортов и гибридов сельскохозяйственных растений, допущенных к использованию. Среди них томат сортов «Король засолки», «Фукс» и «Чесночный».

Незамедлительно в качестве превентивной меры в адрес индивидуальных предпринимателей объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.

Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора информирует , что в соответствии с Федеральным законом № 454-ФЗ «О семеноводстве» запрещается реализация на территории Российской Федерации семян сельскохозяйственных растений, сорта и гибриды которых не включены в Государственный реестр сортов и гибридов сельскохозяйственных растений, допущенных к использованию, если они включены в Перечень родов и видов сельскохозяйственных растений, производство и выращивание которых направлено на обеспечение продовольственной безопасности Российской Федерации.

Ранее, мы публиковали материал о рисках приобретения семенного и посадочного материала дистанционным способом.