В Кузбассе юридическое лицо нарушало требования технических регламентов Таможенного союза

В декабре текущего года специалистами Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу проведена внеплановая выездная проверка в отношении ООО «Старт», осуществляющего деятельность в г. Кемерово по производству мясных и рыбных полуфабрикатов для предприятий розничной торговли.

При проведении проверки было выявлено:

- не соблюдение поточности производственных процессов,

-в производственных помещениях имеются сколы напольного покрытия и на плитках стен,

-выявлено хранение мешков и ведер с неизвестным содержимым,

-отсутствуют полотенца или устройства для сушки рук над умывальниками,

-отходы и ТБО размещены в не промаркированные и не закрываемые емкости.

-находится на хранении готовая продукция, мясосырье, поступившее для производства и условно-годная продукция без маркировок.

Данные факты являются нарушением требований технических регламентов Таможенного союза.

В отношении юридического лица составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ, также было выдано предписание об устранении выявленных нарушений, исполнение которого взято на контроль специалистами отдела внутреннего государственного ветеринарного надзора. Выявленная продукция животноводства без маркировочных ярлыков общим весом - 904,11 кг. изъята из оборота. Управлением Россельхознадзора принято решение о направлении ее на уничтожение.