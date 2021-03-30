В Кузбассе за кражу денег с банковского счёта житель Мариинска приговорён к 2 годам 6 месяцам лишения свободы

Кражу денежных средств 35-летний рецидивист совершил при помощи мобильного телефона потерпевшей путём сканирования её отпечатка пальца в тот момент, пока она спала.

В ходе рассмотрения уголовного дела Мариинским городским судом Кемеровской области было установлено, что в июне 2020 года подсудимый пришёл в дом своей знакомой. Хозяйка дома находилась на работе, но в доме находилась потерпевшая, с которой они стали распивать спиртное. В ходе распития спиртного потерпевшая сообщила подсудимому, что ей на банковскую карту пришло детское пособие. При этом подсудимый обратил внимание, что потерпевшая производила разблокировку своего мобильного телефона указательным пальцем правой руки. Через некоторое время потерпевшая после распития спиртного ушла спать в другую комнату. Воспользовавшись тем, что потерпевшая спит, подсудимый взял её мобильный телефон и разблокировал его, прислонив к указательному пальцу потерпевшей. После этого при помощи приложения «Мобильный банк», вход в который уже был произведён, он в два приёма перевёл на свой счёт 6 тысяч рублей. Позже, проснувшись, потерпевшая уехала к себе домой, где и обнаружила пропажу денег со счёта, переведённые на счёт подсудимого. Она созвонилась с подсудимым, и тот обещал вернуть ей деньги, но не вернул. Ущерб для потерпевшей является значительным, так как её ежемесячный доход составляет менее 10 тысяч рублей, и при этом имеется кредитное обязательство, а также двое детей на иждивении.

В судебном заседании подсудимый полностью признал вину в совершённом преступлении, а причинённый ущерб возместил уже в ходе рассмотрения дела в суде.

Рассмотрев уголовное дело, заслушав потерпевшую и исследовав совокупность иных доказательств, суд признал подсудимого виновным в совершении кражи с банковского счёта, с причинением значительного ущерба гражданину (пункт «г» части третьей статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации) и, учитывая ряд смягчающих наказание обстоятельств, а также наличие в действиях подсудимого отягчающего наказание обстоятельства в виде опасного рецидива преступлений (ранее он дважды был осуждён за умышленные преступления средней тяжести, освободившись из мест лишения свободы в мае 2019 года), назначил ему наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Не согласившись с приговором суда, осуждённый обжаловал его в вышестоящую судебную инстанцию, однако судебная коллегия по уголовным делам Кемеровского областного суда оставила приговор Мариинского городского суда Кемеровской области без изменения.