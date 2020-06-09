В Кузбассе за минувшие выходные росгвардейцы задержали четверых разыскиваемых граждан

Накануне в Кемерово сотрудники Росгвардии вневедомственной охраны при патрулировании проспекта Ленина обнаружили и задержали прохожего, подходящего под описание ранее полученной ориентировки. Им оказался 36-летний кузбассовец, находящийся в федеральном и оперативном розыске. Мужчина подозревается в совершении имущественных преступлений на территории областного центра и города Березовский.

Кроме этого, в ходе отработки сигнала «тревога» из кемеровского торгового центра, экипаж Росгвардии задержал злоумышленника, который пытался похитить нож, повредив антикражный чип. При проверке личности росгвардейцы установили, что 34-летний кемеровчанин находился в оперативном розыске за совершение аналогичного преступления.

На маршруте патрулирования улицы Институтская в Прокопьевске экипаж Росгвардии заметил прохожего, который при виде служебного автомобиля попытался скрыться, но был задержан. Им оказался ранее судимый за незаконный оборот наркотиков 40-летний горожанин, разыскиваемый за уклонение от обязательных работ.

В Новокузнецке на улице Обнорского росгвардейцы заметили двух дерущихся граждан. Стражи правопорядка прекратили потасовку и проверили личности участников конфликта. Одним из них оказался 25-летний новокузнечанин, находящийся в оперативном розыске за совершение имущественного преступления.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанных граждан правоохранителям.