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В Кузбассе за мошенничество будут судить бывшего начальника департамента транспорта и связи

Следственными органами СК РФ по Кемеровской области завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего бывшего начальника департамента  транспорта и связи Кемеровской области, обвиняемого мошенничестве в крупном размере.

В сентябре 2016 года обвиняемый из корыстных побуждений организовал изготовление от имени коммерческой фирмы платежных поручений на оплату услуг по поставке профильной металлической трубы. При этом чиновник точно знал, что договор на поставку продукции не будет вообще заключаться, а полученные деньги он потратит на собственные нужды.

Мужчина проинформировал руководителей транспортных предприятий о необходимости перевода денежных средств на указанный счет, заработав таким образом порядка 500 тысяч рублей.

Нарушения выявлены в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками УФСБ России по Кемеровской области. В рамках расследования уголовного дела допрошено порядка 60 свидетелей – это работники департамента, транспортных предприятий, проведено 12 очных ставок. Материалы дела составили 14 томов. 

Имущество обвиняемого арестовано.

Политика
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kuzbassnews.ru
29/09/2017
Политика
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Новости Кузбасса

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