В Кузбассе за незаконный оборот более 4 тысяч литров спиртсодержащей продукции жителю Мариинска назначен судебный штраф в размере 500 тысяч рублей

В связи с тем, что 30-летний житель Мариинска осознал противоправность своих действий и в счёт заглаживания вины внёс добровольное пожертвование в размере 50 тысяч в пользу одного из детских садов города, органы предварительного расследования посчитали, что исправление обвиняемого может быть достигнуто без применения уголовного наказания, в результате чего обратились в суд с ходатайством о применении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

В ходе рассмотрения ходатайства начальника отделения следственного отдела ОМВД России по Мариинскому району суд установил, что житель Мариинска, незаконно закупив у неустановленного лица спиртсодержащую продукцию в канистрах с этикетками «Этиловый спирт 95%», стал хранить её в надворных постройках во дворе своего дома. Позже, разбавляя приобретённую жидкость водой, разливал полученную жидкость в различные ёмкости с целью дальнейшего получения незаконной выгоды.

После пресечения преступной деятельности в середине октября 2019 года при проведении сотрудниками полиции оперативно-розыскных мероприятий в надворных постройках было обнаружено и изъято более 4 тысяч литров незаконно хранящейся спиртсодержащей жидкости, разлитой как в пятилитровые пластиковые бутылки, так и в стеклянные бутылки известных брендов алкогольной продукции («Hennessy», «Beluga Gold Line», «Beluga Celebration», «Старый Кенигсберг» и др.). Общая стоимость изъятой спиртсодержащей жидкости составила более двух миллионов рублей, что является особо крупным размером.

Учитывая, что обвиняемый совершил преступление средней тяжести, ранее не судим, вину признал и раскаялся в содеянном, положительно характеризуется, а также то, что обвиняемый в счёт заглаживания вины внёс добровольное пожертвование на счёт одного из детских садов в размере 50 тысяч рублей, Мариинский городской суд Кемеровской области согласился с ходатайством следователя и прекратил уголовное дело, назначив жителю Мариинска меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 500 тысяч рублей со сроком его оплаты до 1 октября 2020 года.

Одновременно с этим обвиняемому разъяснено, что в случае неуплаты судебного штрафа в определённый судом срок штраф будет отменён, и он будет привлечён к уголовной ответственности по пункту «б» части второй статьи 171.3 Уголовного кодекса Российской Федерации, максимальным наказанием за совершение которого является штраф в размере от трёх до четырёх миллионов рублей или лишение свободы на срок до пяти лет.

Не согласившись с размером назначенного судебного штрафа, адвокат обвиняемого обжаловал постановление суда в вышестоящую судебную инстанцию, однако судебная коллегия по уголовным делам Кемеровского областного суда оставила постановление Мариинского городского суда Кемеровской области без изменения, а жалобу адвоката – без удовлетворения.