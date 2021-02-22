В Кузбассе за незаконный оборот около 2 тысяч литров спиртсодержащей продукции 33-летний житель Мариинска приговорён к крупному штрафу

За незаконный оборот спиртсодержащей продукции без соответствующей лицензии в количестве более 1900 литров жителю Мариинска назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей.

Одновременно с этим изъятую спиртсодержащую продукцию, стоимость которой составила более 800 тысяч рублей, постановлено уничтожить после вступления приговора в законную силу.

33-летний житель Мариинска незаконно в период с сентября по декабрь 2019 года неоднократно приобретал у неустановленного лица спиртсодержащую продукцию в полимерных пятилитровых бутылках, а также в канистрах с этикетками «Этанол 95%». После приобретения перевозил бутылки и канистры к себе в гараж, где изготавливал спиртсодержащую продукцию, добавляя различные красители и ароматизаторы. Для определения вкусовых добавок на принтере распечатывал изображения, соответствующие добавкам, и наклеивал на крышки бутылок. После изготовления спиртсодержащей продукции с помощью находящейся у него в автомобиле радиостанции выходил в эфир, предлагая проезжающим вблизи Мариинска водителям грузовых автомобилей приобрести у него спиртсодержащую жидкость.

После пресечения преступной деятельности в конце декабря 2019 года при проведении сотрудниками полиции оперативно-розыскного мероприятия в его гараже было обнаружено и изъято около 2 тысяч литров незаконно хранящейся спиртсодержащей жидкости. Некоторая часть жидкости (27,5 литров) была разлита в стеклянные бутылки ёмкостью 0,5 литров с этикетками «BELUGA», а часть – в 5-литровые пластиковые бутылки с этикетками на крышках «Миндаль», «Клюква», «Шоколад», «Смородина» и «Классика». Также было изъято несколько десятков литров спиртсодержащей жидкости в канистрах с этикетками «Этиловый спирт раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм 95%». Общая стоимость изъятой спиртсодержащей жидкости составила более 800 тысяч рублей, что является крупным размером.

Учитывая ряд смягчающих наказание обстоятельств, в числе которых положительные характеристики по месту жительства, наличие на иждивении малолетнего ребёнка, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, Мариинским городским судом Кемеровской области подсудимому назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей.

Спиртсодержащую продукцию в объёме 1912,5 литров, хранящуюся в складском помещении отдела МВД России по Мариинскому району, постановлено уничтожить в установленном законом порядке после вступления приговора в законную силу.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев