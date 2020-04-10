В Кузбассе за период самоизоляция почти на 30% отмечено снижение правонарушений на охраняемых объектах
В Управлении вневедомственной охраны кузбасской Росгвардии подведены предварительные итоги деятельности за период самоизоляции граждан. С 23 марта по 8 апреля в регионе отмечено снижение противоправных посягательств на охраняемых объектах.
Так, за аналогичный период до введения режима повышенной готовности сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии отреагировали на 2 350 тревожных сигналов, поступивших с квартир и других форм собственности. За время самоизоляции количество таких сигналов снизилось на 27%.
В силовом ведомстве отмечают, что нахождение дома кузбассовцев повышает не только личную, но также имущественную безопасность. В частности, в большинстве случаев квартирные кражи происходят, когда злоумышленники точно знают об отсутствии хозяев дома. В период самоизоляции совершение подобных преступлений сокращается.
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