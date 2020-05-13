В Кузбассе за первые теплые дни утонули двое детей

За минувшие сутки в водоемах Кемеровской области утонули двое детей: мальчик 6 лет в Прокопьевском районе и 15-летний подросток в Рудничном районе Кемерово.



Установлено, что в обоих случаях дети находились на водоеме без сопровождения взрослых, в компании сверстников.



Так, в Прокопьевском районе 6-летний ребенок с 8-летним братом в дневное время, пока родители находились на работе, пришли на искусственный водоем, расположенный недалеко от их дома. Они стали плавать на деревянной конструкции. Палка, которой они отталкивались, упала в воду. Пытаясь ее достать, 6-летний мальчик спрыгнул с доски и утонул. Позже выяснилось, что плавать он не умел. Старший брат побежал за помощью. Местные жители вытащили пострадавшего из воды, однако он не подавал признаков жизни. Прибывшие врачи констатировали смерть ребенка. Необходимо отметить, что ребенок воспитывался в многодетной семье.



В Рудничном районе областного центра 15-летний подросток с компанией друзей купался на озере. В какой-то момент приятели заметили, что друг стал тонуть, вызвали спасателей. Прибывшие сотрудники МЧС подняли подростка из воды, он признаков жизни не подавал. В данном случае пострадавший также воспитывался в многодетной семье, на профилактических учетах не состоял.