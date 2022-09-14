В Кузбассе за причинение тяжкого вреда здоровью своей жене осуждён 34-летний житель Мариинска

Подсудимый нанёс жене два удара деревянным 80-сантиметровым бруском по ноге, причинив ей закрытый перелом, который эксперты расценили как тяжкий вред здоровью. Об этом корреспонденту «Новостей Кузбасса» сообщили в пресс-центре Мариинского городского суда Кемеровской области.

В начале декабря прошлого года подсудимый, вернувшись поздно вечером с работы, не застал дома жену. Не отвечала она и на телефонные звонки. Позвонив её подруге, он узнал, что жена находится у знакомых на одной из ферм Мариинска, где он позже её и обнаружил сидящей в кресле в состоянии сильного алкогольного опьянения. Разозлившись на супругу за употребление спиртного вне дома, подсудимый схватил её за волосы и, вытащив на улицу, потащил волоком домой. Потерпевшая сопротивлялась и обзывала мужа нецензурной бранью, что разозлило подсудимого ещё больше. Он схватил лежащий на снегу деревянный брусок длиной около 80 сантиметров и нанёс по ноге потерпевшей два удара. Когда она упала, он также ударил её ногой в область лица. Встать самостоятельно после этого потерпевшая не смогла, жалуясь на боль в ноге. После этого подсудимый также волоком за капюшон куртки затащил супругу обратно в помещение, откуда через некоторое время знакомый увёз их домой на автомобиле.

Дома потерпевшая не могла самостоятельно передвигаться, но её муж отказывался вызывать скорую помощь, испугавшись ответственности за содеянное и предполагая, что нога заживёт и без медицинской помощи. Однако через два дня кто-то из знакомых всё-таки вызвал медработников и сотрудников полиции, в результате чего потерпевшая была госпитализирована, а в отношении её мужа возбудили уголовное дело.

Позже экспертом было дано заключение, согласно которому причинённый потерпевшей перелом расценивается как тяжкий вред здоровью по признаку значительной стойкой утраты общей трудоспособности не менее чем на одну треть.

Таким образом, подсудимый умышленно причинил тяжкий вред здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия (деревянного бруска), что влечёт за собой максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

В судебном заседании подсудимый вину в содеянном признал полностью, а потерпевшая пояснила, что в настоящее время с мужем примирилась и претензий к нему она не имеет.

При назначении наказания суд учёл отсутствие отягчающих, а также ряд смягчающих обстоятельств, в том числе мнение потерпевшей о наказании и её аморальное поведение, послужившее поводом для совершения преступления.

В результате суд назначил подсудимому наказание в виде 2 лет лишения свободы, постановив считать назначенное наказание условным с испытательным сроком 2 года.

Фото из открытых источников