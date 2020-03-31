В Кузбассе за сбыт героина двое жителей осуждены к длительным срокам лишения свободы

Сожительствующая пара, проживающая в Мариинском муниципальном районе, продала местному жителю не менее 1,329 граммов наркотического средства, в составе которого находился героин, ацетилкодеин и 6-моноацетилморфин. Максимальным наказанием за данный вид преступления является лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

В ходе рассмотрения уголовного дела Мариинским городским судом Кемеровской области было установлено, что в марте 2019 года 39-летний местный житель приобрёл в Красноярском крае с целью дальнейшего сбыта и личного употребления наркотическое средство, которое в этот же день перевёз в тайное место хранения у одного из сёл Мариинского муниципального района, спрятав его. Через два дня к нему в дом приехал знакомый и попросил продать наркотическое средство, передав деньги. Обвиняемый попросил подождать, и через некоторое время привёз наркотическое средство. В доме он передал полимерный свёрток с наркотическим средством 40-летней сожительнице, попросив разделить его на две части, одну из которых передать покупателю, а другую часть оставить ему для личного употребления, что она и сделала, передав покупателю 1,329 граммов наркотического средства.

В судебном заседании подсудимый признавал свою вину частично, отрицая совершение преступления в группе со своей сожительницей, а подсудимая виновной себя не признала и отказалась от дачи показаний.

Рассмотрев уголовное дело, исследовав все представленные доказательства и оценив их в совокупности, Мариинский городской суд Кемеровской области квалифицировал действия каждого из подсудимых по пункту «б» части третьей статьи 2281 Уголовного кодекса Российской Федерации как незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере, исключив из предъявленного органами предварительного расследования обвинения квалифицирующий признак «группой лиц по предварительному сговору».

Учитывая характер и степень общественной опасности совершённого преступления, конкретные обстоятельства содеянного каждым из подсудимых, данные об их личности, а также смягчающие и отягчающие наказание обстоятельства, суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет с отбыванием в исправительной колонии особого режима с дополнительным наказанием в виде ограничения свободы сроком на 1 год, а подсудимой – 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы сроком на 1 год.

Не согласившись с приговором суда, осуждённые и их адвокаты обжаловали его в вышестоящую судебную инстанцию, однако судебная коллегия по уголовным делам Кемеровского областного суда оставила приговор суда без изменения.

«Судебная коллегия считает, что назначенное осуждённым наказание является справедливым, соразмерным содеянному, соответствующим общественной опасности содеянного и личности виновных, закреплённым в уголовном законодательстве РФ принципам гуманизма и справедливости и полностью отвечающим задачам исправления осуждённых и предупреждения совершения ими новых преступлений», - говорится в апелляционном определении судебной коллегии по уголовным делам Кемеровского областного суда.