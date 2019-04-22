В Кузбассе за соблюдением ПДД следят мотопатрули

С приходом теплой погоды на дорогах области начали появляться первые двухколесные транспортные средства: мотоциклы и мопеды. Поэтому на улицы Кемерово в минувшие выходные вышли мотопатрули областного батальона дорожно-патрульной службы.
Особенность мотоциклов – их высокая мобильность и маневренность. В потоке транспортных средств такие патрули могут следить за действиями не только мотоциклистов, но и водителей автомобилей, выявляя и фиксируя на установленные на шлемах видеокамеры совершаемые правонарушения, останавливать нарушителей.
Мотопатрули действуют совместно с мобильными экипажами дорожно-патрульной службы, инспекторы которых сразу подъезжают к месту остановки участников движения для оформления административных материалов.
В ближайшие дни начнут работу патрульные Кемеровской и Новокузнецкой Госавтоинспекции. «Маневренные» инспекторы будут следить за порядком на дорогах до конца мотосезона.
Фото: пресс-служба АКО
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