В Кузбассе за совершение мелкого хулиганства оштрафован один из мужчин, устроивших дебош в торговом центре Мариинска

Один из зачинщиков произошедшего конфликта в торговом центре Мариинска привлечён к административной ответственности в виде штрафа, а в отношении второго участника потасовки следственными органами Следственного комитета Российской Федерации было возбуждено уголовное дело по факту применения насилия в отношении представителя власти. Об этом корреспонденту «Новостей Кузбасса сообщили в пресс-центре Мариинского городского суда Кемеровской области.

Из материалов дела об административном правонарушении следует, что 19 сентября в вечернее время Ибрагим Вацаев, находясь в мариинском торговом центре «Сибирский городок», беспричинно начал выражаться в адрес продавца одного из магазинов грубой нецензурной бранью и вести себя агрессивно, размахивая руками. В результате охране торгового центра пришлось приглашать сотрудников правоохранительных органов для пресечения противоправных действий Вацаева и его компаньона.

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«ИНЦИДЕНТ КУЗБАСС»



В объяснении правонарушитель указывал, что (цитируем) «был выпший не контроливол свои действи». При этом в судебном заседании он раскаялся в содеянном, пояснив, что в тот день приехал с кладбища и плохо себя чувствовал. Просил назначить ему наказание в виде штрафа, так как он работает и ему нужно содержать семью.

Осталные участники произошедшего конфликта в судебное заседание не явились.

Суд, исследовав письменные материалы дела, представленные сотрудником органа внутренних дел, признал Ибрагима Вацаева виновным в совершении мелкого хулиганства и, учитывая наличие смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств, назначил ему наказание в виде штрафа в размере одной тысячи рублей.

А в отношении второго участника конфликта вскоре после произошедшего Следственным отделом по городу Мариинск Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу было возбуждено уголовное дело по факту применения насилия в отношении представителя власти.

Фото: СУ СК по Кемеровской области