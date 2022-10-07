Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Кузбассе за совершение мелкого хулиганства оштрафован один из мужчин, устроивших дебош в торговом центре Мариинска

Один из зачинщиков произошедшего конфликта в торговом центре Мариинска привлечён к административной ответственности в виде штрафа, а в отношении второго участника потасовки следственными органами Следственного комитета Российской Федерации было возбуждено уголовное дело по факту применения насилия в отношении представителя власти. Об этом корреспонденту «Новостей Кузбасса сообщили в пресс-центре Мариинского городского суда Кемеровской области.

Из материалов дела об административном правонарушении следует, что 19 сентября в вечернее время Ибрагим Вацаев, находясь в мариинском торговом центре «Сибирский городок», беспричинно начал выражаться в адрес продавца одного из магазинов грубой нецензурной бранью и вести себя агрессивно, размахивая руками. В результате охране торгового центра пришлось приглашать сотрудников правоохранительных органов для пресечения противоправных действий Вацаева и его компаньона.

ВИДЕО НОВОСТНОГО КАНАЛА СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ VK
«ИНЦИДЕНТ КУЗБАСС»

В объяснении правонарушитель указывал, что (цитируем) «был выпший не контроливол свои действи». При этом в судебном заседании он раскаялся в содеянном, пояснив, что в тот день приехал с кладбища и плохо себя чувствовал. Просил назначить ему наказание в виде штрафа, так как он работает и ему нужно содержать семью.

 

Осталные участники произошедшего конфликта в судебное заседание не явились.

Суд, исследовав письменные материалы дела, представленные сотрудником органа внутренних дел, признал Ибрагима Вацаева виновным в совершении мелкого хулиганства и, учитывая наличие смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств, назначил ему наказание в виде штрафа в размере одной тысячи рублей.

А в отношении второго участника конфликта вскоре после произошедшего Следственным отделом по городу Мариинск Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу было возбуждено уголовное дело по факту применения насилия в отношении представителя власти.

 

 

Фото: СУ СК по  Кемеровской области

Происшествия
Мариинск
kuzbassnews.ru
07/10/2022
Происшествия
Мариинск
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2022
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus