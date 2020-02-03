В Кузбассе за сутки бойцы Росгвардии задержали двух разыскиваемых граждан

Днем в Яшкино экипаж Росгвардии вневедомственной охраны прибыл на сигнал «тревога» в сетевой магазин по улице Куйбышева. В торговой точке бойцы задержали неоднократно судимого 37-летнего местного жителя, который пытался пронести бутылку конька, не оплатив товар. В ходе проверки личности выяснилось, что мужчина находится в оперативном розыске по подозрению в совершении имущественного преступления на территории Яшкино.
Кроме этого, аналогичное происшествие произошло вечером в кемеровском магазине по улице Инициативная. Прибыв на сигнал «тревога», бойцы задержали 26-летнего горожанина, на которого указали работники торговой точки. Молодой человек, спрятав в рукаве бутылку коньяка, пытался покинуть магазин. В ходе проверки бойцы установили, что ранее неоднократно судимый кемеровчанин находился в оперативном розыске по подозрению в совершении грабежа.
Для дальнейшего разбирательства разыскиваемых граждан росгвардейцы передали сотрудникам правоохранительных органов.
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