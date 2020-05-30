В Кузбассе за сутки выявлены 25 человек с коронавирусом

По данным на 30 мая, еще у двадцати пяти пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция». Они изолированы, получают лечение.

Двадцать шесть пациентов с подтвержденным диагнозом были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечились уже двести двадцать два человека. Итого в инфекционных больницах Кузбасса двести девяносто один больной коронавирусом.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 9460 человек.