В Кузбассе забор вокруг будущего похоронного бюро создаёт опасные условия для дорожного движения Мариинска

Как сообщили «Новостям Кузбасса» в пресс-центре Мариинского городского суда Кемеровской области, летом 2022 года в Мариинске на улице Пальчикова местный житель начал строительство похоронного бюро и жилого дома. Огородив место строительства глухим деревянным забором, он закрыл треугольник видимости на перпендикулярном пересечении с улицей Антибесская, совершив административное правонарушение. Однако выявленные нарушения до настоящего времени не устранены, в связи с чем в ситуацию пришлось вмешаться прокурору города.

Из материалов дела следует, что летом 2022 года местный житель на перекрёстке улиц Пальчикова и Антибесская с выездом на автодорогу регионального значения «Томск – Мариинск» с разрешения местных властей начал строительство похоронного бюро и жилого дома. Место строительства он огородил глухим деревянным забором, которым загородил треугольник видимости на перпендикулярном пересечении улиц. В результате выявленного административного правонарушения в августе 2022 года виновник был привлечён к административной ответственности в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей.

В начале декабря 2022 года старший помощник прокурора города совместно с государственным инспектором дорожного надзора ГИБДД в результате выезда на тот же участок автодороги убедились в отсутствии устранения выявленных нарушений владельцем земельных участков.

В связи с тем, что установленные факты бездействия напрямую затрагивают права и свободы участников дорожного движения, прокурор города обратился в Мариинский городской суд Кемеровской области с требованием возложения на владельца участков обязанности устранения нарушений в срок до 31 мая 2023 года.

Ответчик признал исковые требования прокурора.

В результате суд решил принять признание ответчиком иска, удовлетворив требования прокурора в полном объёме.

Мужчина обязан в срок до 31 мая 2023 года привести ограждение, расположенное на его земельных участках в треугольнике видимости на перпендикулярном пересечении улиц Антибесская и Пальчикова, в соответствие с требованиями федерального законодательства.

На днях решение суда вступило в законную силу.

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