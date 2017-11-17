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В Кузбассе задержали людей, напавших на шахту "Анжерская-Южная"

В Кемеровской области сотрудники полиции задержали 22 человека, подозреваемых в вооруженном нападении на территорию шахты "Анжерская-Южная".

Как сообщает РИА Новости, в четверг около 5.00 в полицию поступило сообщение по факту силового проникновения неизвестных лиц на территорию одного из угольных предприятий в Кемеровском районе. Напавшие блокировали охрану, повредили имущество в здании администрации предприятия и похитили сервер видеонаблюдения. На место происшествия прибыли следственно-оперативные группы областного ГУМВД, отдела МВД по Кемеровскому району и бойцы Росгвардии.

Стражи порядка взяли шахту под охрану. В скором времени, полицейские установили и задержали 22 человека, прибывших из разных регионов России.

Изъяли у них 4 травматических пистолета.По факту нападения возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 162 УК РФ "Разбой".

Происшествия
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Анжеро-Судженск
kuzbassnews.ru
17/11/2017
Происшествия
Топ
Анжеро-Судженск
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