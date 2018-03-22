В Кузбассе зафиксирована вторая волна гриппа и ОРВИ

По данным Роспотребнадзора, с 12 по 18 марта за медицинской помощью по поводу острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) обратились 22 тыс. 657 жителей Кузбасса.

Эпидемический порог превышен на 26,8%.

Лабораторные исследования клинического материала 309 больных ОРВИ выявили, что у 49 причиной болезни стали вирусы гриппа А/H1N1/pdm/2009, у 27 больных – вирусы А/H3N2, у 6 больных – вирусы гриппа В. В клиническом материале двух больных идентифицированы вирусы парагриппа, 24 – аденовирусы. Еще у одного кузбассовца причиной заболевания явились респираторно-синцитиальные вирусы.

С 12 марта по 18 марта 2018 года было госпитализировано 572 кузбассовца с ОРВИ, в том числе 486 детей.