В Кузбассе заключены под стражу «курьеры», похитившие у 76-летней пенсионерки деньги по схеме «родственник в беде»

Как сообщили «Новостям Кузбасса» в пресс-центре Мариинского городского суда Кемеровской области, по ходатайству следователя отдела МВД России по Мариинскому району мера пресечения в виде заключения под стражу была избрана Мариинским городским судом Кемеровской области в отношении троих жителей города Кемерово, обвиняемых в мошенничестве, совершённом группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба потерпевшей.

По версии следствия, обвиняемые (двое мужчин и женщина), вступили в предварительный сговор с неустановленным следствием лицом, с которым договорились похищать денежные средства у жителей Кузбасса под предлогом оказания помощи родственникам, попавшим в беду. Согласно заранее распределённых ролей, обвиняемые через сеть Интернет в конце марта 2023 года получили сообщение о месте передачи денежных средств от 76-летней женщины из Мариинска, после чего выехали к ней.

Незадолго до этого пенсионерке поступил звонок якобы от её хорошей знакомой, которая сообщила, что находится в больнице, так как её сбила машина. После этого «знакомая» передала трубку мужчине, представившемся врачом больницы, а ещё через некоторое время к разговору подключился ещё один мужчина, представившийся адвокатом. И уже «адвокат» сообщил пенсионерке, что её знакомая совершила преступление, за которое ей грозит уголовная ответственность. А для того, чтобы избежать ответственности, необходимо заплатить 100 тысяч рублей. Пенсионерка согласилась, и ей сообщили, что за деньгами вскоре подъедет человек, которому нужно будет передать деньги. Когда она вышла во двор, то действительно увидела молодого мужчину, которому передала пакет с деньгами. И лишь после этого пенсионерка позвонила своей знакомой, которая якобы находится в больнице, но та сообщила, что с ней всё в порядке. Осознав, что стала жертвой мошенников, пенсионерка обратилась в полицию.

А злоумышленники после получения денег скрылись, но вскоре были установлены сотрудниками полиции и задержаны.

Рассмотрев заявленные ходатайства следователя, суд учёл, что фигуранты уголовного дела обвиняются в совершении преступления против собственности, за которое предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. Учёл суд данные о личности обвиняемых, а также то, что они подозреваются в совершении аналогичных преступлений на территории Кузбасса.

В результате суд избрал обвиняемым меру пресечения в виде заключения под стражу до конца мая 2023 года.

На сегодняшний день постановления в законную силу не вступили и могут быть обжалованы в установленном законом порядке. При этом в Мариинском городском суде Кемеровской области уже зарегистрирована одна апелляционная жалоба на вынесенное судом постановление, поступившая от адвоката одного из обвиняемых.

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