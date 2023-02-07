В Кузбассе заключён под стражу квартирант, избивший до смерти гостью хозяйки квартиры

Как сообщили «Новостям Кузбасса» в пресс-центре Мариинского городского суда Кемеровской области, утром после обнаружения трупа квартирант пытался убедить 75-летнюю хозяйку квартиры, что это она избила гостью руками и поленом, которое позже сожгла в печи.

В Мариинский городской суд Кемеровской области с ходатайством об избрании 39-летнему С. меры пресечения в виде заключения под стражу обратился старший следователь следственного отдела по городу Мариинск Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу.

По версии следствия, в вечернее время 31 января 2023 года С., находясь в состоянии алкогольного опьянения после продолжительного «застолья», нанёс 49-летней женщине, находящейся в гостях и с которой они вместе распивали спиртное, около 20 ударов в области головы, грудной клетки и живота, после чего ушёл спать. В результате причинённых телесных повреждений потерпевшая через некоторое время скончалась от травматического шока.

Утром, обнаружив гостью мёртвой, обвиняемый сообщил по телефону свидетелям, что потерпевшую руками и поленом избила 75-летняя хозяйка квартиры, после чего сожгла полено в печи. Пытался он убедить в этом и саму хозяйку квартиры. Однако через некоторое время под тяжестью неопровержимых доказательств он сознался в содеянном.

В судебном заседании следователем было поддержано заявленное ходатайство, с чем согласился и прокурор.

Обвиняемый решение вопроса о заключении его под стражу оставил на усмотрение суда. «Виноват, готов понести наказание», – сообщил он суду.

Против избрания такой меры пресечения выступил лишь защитник обвиняемого, считая надуманными доводы следствия о попытке С. ввести в заблуждение хозяйку квартиры и оказать на неё давление. Утверждал адвокат и об отсутствии оснований у обвиняемого скрываться от предварительного следствия и суда.

Однако установленные в ходе рассмотрения ходатайства обстоятельства позволили суду прийти к выводу о том, что обвиняемый представляет повышенную опасность для общества и граждан. Материалы дела свидетельствуют о его склонности к совершению преступлений и дают обоснованные основания полагать, что, находясь на свободе, он может продолжить заниматься преступной деятельностью и скрыться от органов предварительного следствия и суда. Может обвиняемый и угрожать свидетелю.

При установленных обстоятельствах, а также учитывая иные данные о личности обвиняемого, суд избрал в отношении С. меру пресечения в виде заключения под стражу до 1 апреля 2023 года.

Напомним, что в соответствии с частью 1 статьи 49 Конституции Российской Федерации каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда.