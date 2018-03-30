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В Кузбассе закрыты все ледовые переправы

Все 53 ледовые переправы, работавшие этой зимой в Кузбассе, закрыты.

Последние были ликвидированы сегодня в Таштагольском и Крапивинском районах. В связи с завершением эксплуатации переправ выполнены все необходимые работы для обеспечения требований безопасности.

Общество
Крапивинский
Таштагол
kuzbassnews.ru
30/03/2018
Общество
Крапивинский
Таштагол
Новости Кузбасса

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