В Кузбассе закрыты все ледовые переправы

На территории области этой зимой действовали 49 ледовых переправ – все они уже закрыты.

Лёд на акваториях области повсеместно имеет рыхлую, пористую структуру, а это значит, что находиться на нем крайне опасно! Однако, в ходе ежедневных патрулирований акваторий Кузбасса, специалисты государственной инспекции по маломерным судам, продолжают фиксировать случаи выхода людей на лёд.

Сотрудники Главного управления МЧС России по Кемеровской области - Кузбассу напоминают гражданам, что в период интенсивного таяния льда, необходимо проявить особую осторожность и неукоснительно соблюдать правила безопасного поведения на льду:

1. Не следует выходить на весенний лёд серого цвета.

2. При нахождении на водном объекте, необходимо остерегаться мест, где расположены подземные ключи, стоки теплой воды от промышленных предприятий, возле выступающих изо льда кустов, камыша, коряг и пр.

3. Во время интенсивного таянья необходимо остерегаться наблюдения за рекой с крутых берегов, размываемых весенними потоками, из-за чего склоны берегов часто обваливаются.

4. Нельзя выходить на водоемы при образовании ледяных заторов

Особое внимание следует уделить детям! Родители, не оставляйте своих детей без присмотра на улице! Нарушение этого принципа является наиболее частой причиной происшествий с детьми. Только ваша внимательность и своевременная забота о ребенке может предотвратить несчастные случаи, связанные с играми на льду.