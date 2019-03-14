В Кузбассе запрещена добыча всех видов охотничьих животных

В Кузбассе из-за черного снега приостановили работу фабрики На 60 суток приостановил Рудничный райсуд города Прокопьевска работу горно-обогатительной фабрики в...

Прокуратура заинтересовалась шахтой, где погиб горняк 12 марта на кузбасской шахте «Карагайлинская» произошло обрушение призабойного штрека. В результате...

Кузбассовец предложил дорожному инспектору 1000 рублей и попал под суд Житель Осинников предстанет перед судом по обвинению в попытке дать взятку: мужчина во что бы то ни...