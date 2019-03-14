В Кузбассе запрещена добыча всех видов охотничьих животных

С 1 марта и до апреля в Кузбассе запрещена охота на животных.
Для поддержания порядка в охотничьих угодьях Кемеровской области проходят рейды антибраконьерской бригады, состоящей из сотрудников департамента, ГИБДД, Росгвардии.
Фото из открытых источников
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