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В Кузбассе запрещена добыча всех видов охотничьих животных

С 1 марта и до апреля в Кузбассе запрещена охота на животных.

Для поддержания порядка в охотничьих угодьях Кемеровской области проходят рейды антибраконьерской бригады, состоящей из сотрудников департамента, ГИБДД, Росгвардии.

 

 

Фото из открытых источников

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kuzbassnews.ru
14/03/2019
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