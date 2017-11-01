В Кузбассе заработала "горячая линия" по гололеду

Как сообщает областной департамент жилищно-коммунального и дорожного комплекса, обращения принимаются центром управления Дирекции автодорог Кузбасса по телефону (8-384-2) 36-81-83.
Кроме того, о состоянии дорог в территориях можно сообщить в муниципальные диспетчерские.
1 ноября на магистралях Кемеровской области работали 1,7 тыс. дорожников и почти 700 единиц спецтехники, включая 150 пескоразбрасывателей, по 90 тракторов и погрузчиков, 80 самосвалов, 20 автогрейдеров.
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