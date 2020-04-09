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В Кузбассе заработала третья лаборатория по раннему выявлению коронавируса

На базе Новокузнецкой городской клинической больницы №1 открыта третья в Кузбассе лаборатория для обследования пациентов на коронавирус методом ПЦР (полимеразной цепной реакции).

Для оперативного выявления носителей вируса лаборатория работает в две смены и готова делать по 100 тестов на коронавирус в день.

В штате трудятся шесть врачей клинической лабораторной диагностики и два фельдшера-лаборанта.

На 9.04.2020 в Кемеровской области госпитализированы восемь человек с диагнозом «коронавирусная инфекция».

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kuzbassnews.ru
09/04/2020
Здоровье
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Новости Кузбасса

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