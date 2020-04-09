В Кузбассе заработала третья лаборатория по раннему выявлению коронавируса

На базе Новокузнецкой городской клинической больницы №1 открыта третья в Кузбассе лаборатория для обследования пациентов на коронавирус методом ПЦР (полимеразной цепной реакции).

Для оперативного выявления носителей вируса лаборатория работает в две смены и готова делать по 100 тестов на коронавирус в день.

В штате трудятся шесть врачей клинической лабораторной диагностики и два фельдшера-лаборанта.

На 9.04.2020 в Кемеровской области госпитализированы восемь человек с диагнозом «коронавирусная инфекция».