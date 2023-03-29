Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Кузбассе завершено расследование уголовного дела о хищении деталей железнодорожного пути

Следователи Кузбасского линейного управления (ЛУ) МВД России завершили предварительное расследование уголовного дела о краже имущества одного из железнодорожных предприятий региона. Оперативные сотрудники транспортной полиции задержали двоих жителей Кемеровской области в возрасте 30 и 48 лет, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности, в том числе за аналогичные преступления. Осенью 2020 года в ночное время злоумышленники похитили с подъездного железнодорожного пути между подстанцией Ново-Анжерская и станции Судженка 188 рельсовых накладок и стыковых болтов. Транспортные полицейские установили, что подозреваемые с помощью специальных инструментов демонтировали железнодорожные детали и перевозили их в багажнике автомобиля, принадлежащего одному из фигурантов, в пункт приема металлолома. Общий вес похищенного имущества превысил полторы тонны.

По результатам предварительного расследования фигурантам предъявлено обвинение в преступлении, предусмотренном частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража совершенная группой лиц по предварительному сговору). За совершение этого деяния предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок пять лет. Уголовное дело будет рассматривать Яйский районный суд Кемеровской области.

  Фото: Кузбасское линейное управление (ЛУ) МВД России

Происшествия
Яя
kuzbassnews.ru
29/03/2023
Происшествия
Яя
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2023
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus