В Кузбассе завершено расследование уголовного дела о хищении деталей железнодорожного пути

Следователи Кузбасского линейного управления (ЛУ) МВД России завершили предварительное расследование уголовного дела о краже имущества одного из железнодорожных предприятий региона. Оперативные сотрудники транспортной полиции задержали двоих жителей Кемеровской области в возрасте 30 и 48 лет, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности, в том числе за аналогичные преступления. Осенью 2020 года в ночное время злоумышленники похитили с подъездного железнодорожного пути между подстанцией Ново-Анжерская и станции Судженка 188 рельсовых накладок и стыковых болтов. Транспортные полицейские установили, что подозреваемые с помощью специальных инструментов демонтировали железнодорожные детали и перевозили их в багажнике автомобиля, принадлежащего одному из фигурантов, в пункт приема металлолома. Общий вес похищенного имущества превысил полторы тонны.



По результатам предварительного расследования фигурантам предъявлено обвинение в преступлении, предусмотренном частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража совершенная группой лиц по предварительному сговору). За совершение этого деяния предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок пять лет. Уголовное дело будет рассматривать Яйский районный суд Кемеровской области.

Фото: Кузбасское линейное управление (ЛУ) МВД России