В Кузбассе завершено расследование уголовного дела о совершении коммерческого подкупа в сфере железнодорожных перевозок

Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Новокузнецкого линейного отделка (ЛО) МВД России в ходе проведения оперативно – розыскных мероприятий была установлена мастер участка по неразрушающему контролю, которая договорилась с представителем коммерческой организации, занимающейся поставками бывших в эксплуатации запасных частей грузовых железнодорожных вагонов, за денежное вознаграждение проводить ускоренную проверку годности и ремонтопригодности запасных частей, поступающих в вагонное ремонтное депо.

В марте 2020 года обвиняемая, согласно достигнутой договоренности, организовала ускоренную проверку годности запасных частей железнодорожных вагонов, за что получила от представителя коммерческой организации денежное вознаграждение в размере 28 тысяч рублей.

Действия мастера участка были квалифицированы по признаками состава преступления, предусмотренного частью 6 статьи 204 Уголовного кодекса РФ «Коммерческий подкуп» и в соответствии со статьёй 151 Уголовно-процессуального кодекса РФ материалы для принятия решения были переданы в Кемеровский следственный отдел на транспорте Западно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации, сотрудниками которого в отношении обвиняемой было возбуждено уголовное дело части 6 статьи 204 Уголовного кодекса РФ.

В настоящее время расследование данного уголовного дела завершено, и с утвержденным прокурором обвинительным заключением, направлено в суд для рассмотрения, по существу.