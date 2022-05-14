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В Кузбассе завершены проектно-изыскательские работы для газификации с. Ягуново

В Кемеровской области завершились проектно-изыскательские работы для строительства второй очереди внутрипоселкового газопровода протяжённостью почти 10 км в с. Ягуново Кемеровского округа.

Проект реализуется в рамках Программы газификации Кемеровской области на 2020 — 2024 годы, подлежащей финансированию за счет средств специальной надбавки к тарифу на услуги по транспортировке газа ООО «Газпром газораспределение Томск». Строительно-монтажные работы начнутся в 3 квартале текущего года.

Проектом также предусмотрено строительство газопроводов-вводов до границ земельных участков. Новый газопровод создаст возможность подключить к природному газу еще 310 домовладений в селе.

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kuzbassnews.ru
14/05/2022
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