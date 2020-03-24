В Кузбассе завершились учебные полеты авиации Росгвардии

В течение недели летчики авиационных отрядов специального назначения Сибирского округа Росгвардии отрабатывали в небе над Кемерово элементы пилотирования вертолета Ми-8. Летные экипажи совершенствовали профессиональные навыки в дневное и ночное время при простых и сложных метеоусловиях.

В преддверии Дня Росгвардии возможность побывать на борту военного вертолета представилась корреспондентам областного телевидения ГТРК «Кузбасс» и регионального сайта A42.RU. Летчики продемонстрировали журналистам, как проходит подготовка экипажей к полетам «под шторкой», то есть исключительно по приборам: таким образом имитируются полеты в облаках или при сильном тумане.

«На сборах присутствовал и молодой летный состав, - отметил начальник авиации Сибирского округа Росгвардии полковник Павел Кириллович, - для них это отличная возможность получить умения, знания и навыки от более опытных экипажей».

Во время учебно-тренировочных полетов летчики провели попутную разведку в местах возможных ледовых заторов.