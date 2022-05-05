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В Кузбассе завершился конкурс профессионального мастерства среди сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии

На базе кемеровского филиала вневедомственной охраны войск национальной гвардии России по Кемеровской области – Кузбассу и специального отряда быстрого реагирования завершился II этап смотра-конкурса профессионального мастерства групп задержания вневедомственной охраны.

В состязаниях на звание лучшего экипажа в регионе участвовало 20 групп задержания со всего Кузбасса. Для выявления сильнейших сотрудники вневедомственной охраны прошли проверку на знание законодательства, продемонстрировали свою физическую подготовку, владение боевыми приемами, меткость в стрельбе по мишеням, а также отработали действия при поступлении сигнала «тревога» с охраняемого объекта. Для конкурсантов ставились задачи, максимально приближенные к реальности, с которыми зачастую приходится сталкиваться при несении службы. 

«Одной из задач конкурса стала не только оценка качества знаний и мастерства групп задержаний, но и их командная согласованность. В ходе отработки своих навыков сотрудники со всего региона тесно взаимодействовали между собой, делились опытом, что является не менее важным в подобных мероприятиях, - отметил заместитель начальника Управления вневедомственной охраны Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу полковник Сергей Курмаев.

В ходе упорной борьбы первое место в конкурсе заняли сотрудники кемеровского филиала вневедомственной охраны в составе сержантов Никиты Афонина и Романа Алькова, которым торжественно вручили ключи от нового служебного автомобиля. Экипаж новокузнецкого филиала вневедомственной охраны в составе старшего сержанта Артема Руднева и сержанта Анатолия Лазибеева занял второе место. Тройку лидеров замкнула еще одна кемеровская группа задержания в составе старшего сержанта Евгения Викдорова и сержанта Михаила Зимникова. Все победители были награждены призовыми дипломами и кубками.

 

 

 

Общество
kuzbassnews.ru
05/05/2022
Общество

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