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В Кузбассе завершился полевой выход для бойцов кемеровского СОБР

В пригороде областной столицы завершился полевой выход  для офицеров специального отряда быстрого реагирования «Символ» региональной Росгвардии.

В течение недели спецназ совершенствовал профессионально-служебные навыки в условиях, приближенных к боевым. Во время учений собровцы отработали десятки практических задач,  по задержанию и обезвреживанию условного противника.   

Сегодня без СОБР не обходится ни одна спецоперация по изъятию оружия, задержанию опасных преступников, наркоторговцев и организованных преступных группировок. Сотрудники спецподразделения Росгвардии продолжают выполнять служебный долг и за пределами родного региона.   

Общество
Кемерово
kuzbassnews.ru
28/09/2020
Общество
Кемерово
Новости Кузбасса

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