В Кузбассе завершился полевой выход для бойцов кемеровского СОБР

В пригороде областной столицы завершился полевой выход для офицеров специального отряда быстрого реагирования «Символ» региональной Росгвардии.

В течение недели спецназ совершенствовал профессионально-служебные навыки в условиях, приближенных к боевым. Во время учений собровцы отработали десятки практических задач, по задержанию и обезвреживанию условного противника.

Сегодня без СОБР не обходится ни одна спецоперация по изъятию оружия, задержанию опасных преступников, наркоторговцев и организованных преступных группировок. Сотрудники спецподразделения Росгвардии продолжают выполнять служебный долг и за пределами родного региона.