В Кузбассе завершился полевой выход для бойцов кемеровского СОБР

В пригороде областной столицы завершился полевой выход для офицеров специального отряда быстрого реагирования «Символ» региональной Росгвардии.
В течение недели спецназ совершенствовал профессионально-служебные навыки в условиях, приближенных к боевым. Во время учений собровцы отработали десятки практических задач, по задержанию и обезвреживанию условного противника.
Сегодня без СОБР не обходится ни одна спецоперация по изъятию оружия, задержанию опасных преступников, наркоторговцев и организованных преступных группировок. Сотрудники спецподразделения Росгвардии продолжают выполнять служебный долг и за пределами родного региона.
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