В Кузбассе завершился V Всеармейский чемпионат по шахматам при участии Анатолия Карпова

Чемпионат проводился в форме командного первенства с личным зачетом на каждой доске в спортивной дисциплине «Быстрые шахматы» по швейцарской системе в 9 туров.

К участникам обратился советский и российский шахматист, многократный чемпион мира, международный гроссмейстер, заслуженный мастер спорта СССР, обладатель девяти шахматных «Оскаров» Анатолий Карпов: «Я поздравляю ребят, которые приняли участие в чемпионате, уверен, что вы получили удовольствие. Поздравляю призеров и, конечно, победителей. Кемеровское кадетское училище было организатором четырех из пяти чемпионатов — это тоже победа. Желаю всем успехов в шахматах, в учебе, чтобы вы могли выбрать профессию, которая будет радовать вас всю жизнь».

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса