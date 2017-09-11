В Кузбассе завоют сирены

18 сентября с 15:00 до 16:10 в Кузбассе пройдет проверка состояния систем оповещения и готовности оперативно-технических служб, которые должны моментально реагировать на ЧС.
По данным Агентства по защите населения и территории Кемеровской области, прерывистое звучание электросирен сигнализирует "Внимание всем". После этого по каналам радио, телевидения, каналам проводного вещания, а также местным трансляционным сетям в случае возникновения чрезвычайной ситуации будет передана информация о порядке действий для горожан.
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