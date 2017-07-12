В Кузбассе женщина 22 года получала пенсию сразу в двух странах

В течение 22 лет пенсионерка из мысков получала пенсию сразу в двух странах.за это время она получила более 1,2 миллиона рублей.

В 1994 году, имея гражданство Российской Федерации и регистрацию по месту жительства в Кемеровской области, она оформила пенсию по старости. Однако на тот момент женщина уже являлась получательницей аналогичных выплат в другом государстве, где в тот момент проживала.

Также выяснилось,что она не уведомила ПФР о переезде и получении иностранного гражданства.

В настоящее время уголовное дело о мошенничестве при получении выплат в особо крупном размере направлено в суд. Пенсионерке грозит до 10 лет лишения свободы.