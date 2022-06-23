Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Кузбассе женщина осуждена за получение кредита на основании подложных документов

Приговором мирового судьи 44 – летняя жительница г. Новокузнецка признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество в сфере кредитования).

Судом установлено, что в феврале 2021 года подсудимая, предоставив сотруднику банка ложные и недостоверные сведения о своем месте работы и доходах, получила в ПАО «Совкомбанк» потребительский кредит (карта рассрочки). После получения кредитной карты мошенница сняла все денежные средства и потратила их на свои нужды.

В судебном заседании женщина вину в совершенном преступлении признала полностью, в содеянном раскаялась.

С учетом позиции государственного обвинителя, наличия рецидива преступления в действиях подсудимой суд назначил ей наказание 1 год ограничения свободы с возложением установленных законом обязанностей.

Приговор вступил в законную силу.

Происшествия
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
23/06/2022
Происшествия
Новокузнецк
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2022
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus