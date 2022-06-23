В Кузбассе женщина осуждена за получение кредита на основании подложных документов

Приговором мирового судьи 44 – летняя жительница г. Новокузнецка признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество в сфере кредитования).

Судом установлено, что в феврале 2021 года подсудимая, предоставив сотруднику банка ложные и недостоверные сведения о своем месте работы и доходах, получила в ПАО «Совкомбанк» потребительский кредит (карта рассрочки). После получения кредитной карты мошенница сняла все денежные средства и потратила их на свои нужды.

В судебном заседании женщина вину в совершенном преступлении признала полностью, в содеянном раскаялась.

С учетом позиции государственного обвинителя, наличия рецидива преступления в действиях подсудимой суд назначил ей наказание 1 год ограничения свободы с возложением установленных законом обязанностей.

Приговор вступил в законную силу.