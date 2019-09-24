В Кузбассе житель Красноярска взыскал более 600 тысяч рублей с Мариинского ГПАТП за ущерб, причинённый ДТП

В феврале 2019 года в Мариинский городской суд Кемеровской области с иском к Мариинскому государственному пассажирскому автотранспортному предприятию (далее – Мариинское ГПАТП) обратился житель Красноярска с требованием о взыскании материального ущерба в размере около 600 тысяч рублей, судебных расходов по оплате экспертного заключения в размере 8 тысяч рублей и уплаченной за подачу искового заявления государственной пошлины в размере более 9 тысяч рублей.

Заявленные требования были мотивированы тем, что 2 февраля 2017 года около 6 часов 40 минут в Мариинске на улице Пальчикова произошло дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса ПАЗ 320530 и грузового автомобиля MAN, принадлежащего истцу. В результате ДТП некоторые пассажиры автобуса незначительно пострадали, а одному из пассажиров был причинён тяжкий вред здоровью, в связи с чем было возбуждено уголовное дело. В результате расследования данного уголовного дела (которое позже на стадии следствия было прекращено в связи с примирением сторон) в произошедшем дорожно-транспортном происшествии была установлена вина водителя автобуса, который нарушил пункты 10.1 и 8.1 Правил дорожного движения Российской Федерации.

Представитель Мариинского ГПАТП с заявленными требованиями не согласился. Суду пояснил, что в основу размера исковых требований положена стоимость восстановительного ремонта автомобиля без учёта износа. Считает, что это не является возмещением потерпевшему расходов, направленных на приведение автомобиля в первоначальное состояние, поскольку в данном случае потерпевший получает возможность за счёт причинителя вреда произвести значительное улучшение технического состояния своего имущества – седельного тягача 2011 года выпуска. Стоимость восстановительного ремонта считал крайне завышенной и не соответствующей реальным затратам.

Мариинский городской суд Кемеровской области, выслушав пояснения сторон и, исследовав письменные материалы дела, в том числе заключения экспертов, посчитал исковые требования подлежащими удовлетворению в полном объёме.

Суд не согласился с доводами представителя ответчика о том, что с ответчика возможно только взыскание суммы с учётом износа подлежащих замене деталей, узлов и агрегатов транспортного средства, поскольку, исходя из положений пункта 2 статьи 15 Гражданского кодекса Российской Федерации, в состав реального ущерба входят не только фактически понесённые расходы, но и расходы, которые это лицо должно будет произвести для восстановления нарушенного права.

Суд, учитывая принцип полного возмещения убытков лицу, право которого нарушено, взыскал с Мариинского государственного пассажирского автотранспортного предприятия в пользу собственника седельного тягача MAN денежную сумму в возмещение вреда, причинённого дорожно-транспортным происшествием, расходы по проведению оценки и расходы по оплате государственной пошлины – всего 613 тысяч 980 рублей 58 копеек.

Также с Мариинского ГПАТП взысканы судебные расходы в размере 8 тысяч 700 рублей в пользу одного из экспертных учреждений за проведение судебной автотехнической экспертизы.

Не согласившись с решением суда, представитель ответчика обжаловал его в вышестоящую судебную инстанцию, однако судебная коллегия по гражданским делам Кемеровского областного суда оставила решение Мариинского городского суда Кемеровской области без изменения.