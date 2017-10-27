В Кузбассе житель Мариинска через суд обязал местную администрацию отремонтировать часть городских дорог

Подаче искового заявления предшествовали многолетние обращения жителя Мариинска в администрацию Мариинского городского поселения с просьбой привести автомобильные дороги города в состояние, обеспечивающее безопасность дорожного движения.

Заявленные исковые требования были мотивированы тем, что на протяжении последних четырёх лет истец неоднократно обращался в администрацию Мариинского городского поселения с просьбой привести автомобильные дороги города в состояние, обеспечивающее безопасность дорожного движения согласно требованиям федерального законодательства. Так, в марте 2016 года он обратился в администрацию с просьбой отремонтировать асфальтобетонное покрытие на одном из переулков города, на что получил ответ, что ремонт данного участка будет произведён методом подсыпки на необходимых участках песчано-гравийной смеси. По мнению истца, данный вид ремонта противоречит техническим правилам ремонта и содержания автомобильных дорог. Подсыпка выбоин асфальтобетонного покрытия песчано-гравийной смесью на короткое время сделала дорогу более ровной, но причинило неудобства жителям близлежащих домов поднимающейся пылью от проезжающего транспорта. К тому же осенью с наступлением периода дождей почти вся песчано-гравийная смесь были выбита колёсами автотранспорта из выбоин, и проезжая часть дороги вновь перестала отвечать предъявляемым требованиям. В марте 2017 года истец вновь обращался в администрацию городского поселения с просьбой привести в надлежащее состояние конкретные участки дорог, а также привести отклонения крышек люков колодцев от уровня покрытия в нормативное состояние. В результате обращения в июне 2017 года он получил ответ о том, что для ремонта была выбрана только часть указанных им участков, а остальные наиболее опасные участки дорог в план ремонта не вошли. Участки дорог, которые он указывал для ремонта, имеют большую интенсивность движения, по ним движется весь транзитный транспортный поток грузового транспорта автодороги М-53 «Байкал», пассажирский общественный транспорт и личный автотранспорт. При этом железнодорожный переезд на одной из улиц города не отвечает требованиям Инструкции по эксплуатации железнодорожных переездов – не обеспечена видимость поезда, приближающегося к железнодорожному переезду, на расстоянии 100 метров в обе стороны. Состояние части крышек люков колодцев имеют сверхнормативное отклонение от уровня покрытия, т.е. свыше 2 см., что создаёт угрозу безопасности дорожного движения, особенно двухколёсному транспорту. Сверхнормативные выбоины и просадки также создают угрозу дорожно-транспортных происшествий и не отвечают предъявляемым требованиям.По мнению истца, бездействие администрации Мариинского городского поселения является незаконным, так как данное бездействие приводит к нарушениям требований как федерального законодательства, так и подзаконных нормативных актов, регулирующих различные технические требования. В связи с отказом администрации Мариинского городского поселения устранить добровольно допущенные нарушения истец вынужден был обратиться в суд с требованием обязать администрацию Мариинского городского поселения в срок до 1 июня 2018 года устранить выявленные нарушения.Мариинским городским судом в качестве соответчиков по делу были привлечены Управление по имуществу и жизнеобеспечению Мариинского городского поселения и ООО «Горводоканал». При этом в ходе рассмотрения гражданского дела ООО «Горводоканал» добровольно устранили часть выявленных нарушений, в связи с чем истец отказался от исковых требований к данному ответчику.

В судебном заседании представитель администрации Мариинского городского поселения и Управления по имуществу и жизнеобеспечению Мариинского городского поселения исковые требования признала в полном объёме и просила вынести решение об удовлетворении исковых требований.Мариинский городской суд Кемеровской области посчитал возможным принять решение об удовлетворении исковых требований, поскольку представитель ответчиков признал их в полном объёме, и данное признание иска не противоречит закону, а также не нарушает права и законные интересы других лиц.Вступившее в законную силу решение размещено на официальном сайте Мариинского городского суда Кемеровской области._______________________________Официальный представитель

Мариинского городского судаКемеровской областиАлексей Бушуев