В Кузбассе житель Мариинска через суд обязал структурное подразделение городской администрации отремонтировать часть городских дорог
Одновременно с возложением по требованию местного жителя Валерия Юстуса на Управление по имуществу и жизнеобеспечению администрации Мариинского городского поселения обязанности проведения ремонта ряда участков городских дорог, суд обязал ответчика обустроить несколько остановочных пунктов общественного транспорта павильонами. Срок исполнения возложенных на ответчика обязанностей – до 1 ноября 2021 года.
В конце ноября 2020 года местный житель обратился в Мариинский городской суд Кемеровской области с исковым заявлением, в котором просил обязать ответчика привести несколько участков городских дорог в соответствие с требованиями безопасности дорожного движения и произвести их ремонт с применением асфальтобетонных смесей в виде «ямочного» ремонта или путём сплошного перекрытия. Также просил обязать ответчика обустроить восемь остановочных пунктов общественного транспорта павильонами согласно требованиям действующего законодательства и обеспечить круглогодичное содержание дороги пер. Базовый согласно ГОСТ Р 50597-2017.
Требования были мотивированы тем, что начиная с 2018 года он неоднократно обращался в администрацию Мариинского городского поселения с просьбой о приведении дорог города Мариинска в соответствие с установленными требованиями действующих нормативно-правовых актов. Его замечания по неудовлетворительному состоянию участков дорог находили своё подтверждение, ему давались ответы, что работы по устранению выявленных нарушений ведутся. Однако реального исполнения работ по ремонту дорог он не видел.
В судебном заседании представители ответчика с исковыми требованиями не согласились, однако и не оспорили факт несоответствия требованиям законодательства дорожного покрытия участков дорог, указанных истцом. Не оспорили они и заявленные требования в части возложения обязанности по обустройству остановочных пунктов общественного транспорта павильонами. При этом поясняли, что для устранения выявленных нарушений законодательства необходимо время до 1 ноября 2021 года.
В результате рассмотрения дела
Также суд обязал ответчика в срок до 1 ноября 2021 года обустроить остановочные пункты общественного транспорта павильоном согласно ГОСТ Р 52766-2007.
Возложена и обязанность обеспечить круглогодичное содержание дороги пер. Базовый в соответствии с ГОСТ Р 50597-2017.
Решение суда было обжаловано, но
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