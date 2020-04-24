Новости Кузбасса

Несмотря на выданное жителю Мариинска постановление главного государственного санитарного врача об изоляции на 14 календарных дней с момента прибытия из Москвы на территорию Кузбасса, он дважды с интервалом в три дня покидал жилое помещение, но был обнаружен сотрудниками полиции.

Мариинским городским судом Кемеровской области в ходе рассмотрения двух дел об административных правонарушениях было установлено, что местный житель 8 апреля 2020 года прибыл из Москвы, после чего в связи с введением на территории Кузбасса режима «Повышенная готовность» сотрудник Роспотребнадзора выдал ему предписание о запрете покидать адрес места жительства. Постановлением главного государственного санитарного врача по Кемеровской области ему указано самоизолироваться на 14 календарных дней, находясь в изоляционном помещении, позволяющем исключить контакты с членами семьи и иными лицами, не подвергнутыми изоляции. Также ему запрещено посещать места массового скопления людей: не посещать работу, магазины, аптеки, иные общественные места, а также не пользоваться общественным транспортом и не контактировать с иными лицами.

Однако, несмотря на установленный запрет, он дважды (12 и 15 апреля) покидал жилое помещение, но невдалеке от дома каждый раз останавливался сотрудниками полиции. При составлении протоколов об административном правонарушении пояснял, что ходил за сигаретами.

Постановлениями Мариинского городского суда Кемеровской области от 16 и 22 апреля 2020 года он признан виновным в совершении административных правонарушений, предусмотренных частью второй статьи 6.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей за каждое правонарушение.

Постановления не вступили в законную силу и могут быть обжалованы в Кемеровский областной суд в течение 10 суток со дня вручения или получения их копий.

————————————————————

Следует отметить, что наказанием за совершение данного вида административного правонарушения для граждан является административный штраф в размере от 15 до 40 тысяч рублей.