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В Кузбассе житель Мариинска оштрафован за несданный тест на COVID-19 после прибытия из Танзании

При рассмотрении дела об административном правонарушении 25-летний житель Мариинска не представил суду ни доказательств невозможности прохождения исследования и невозможности размещения результатов лабораторных исследований на COVID-19 в течение трёх календарных дней, ни доказательств уважительности причин невыполнения установленных требований.

В ходе рассмотрения дела об административном правонарушении Мариинским городским судом Кемеровской области установлено, что местный житель, прибыв в конце февраля воздушным транспортом из Танзании, в течение трёх календарных дней со дня прибытия не прошёл лабораторное исследование на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и не разместил информацию о результате такого исследования на Едином портале государственных и муниципальных услуг, чем нарушил требование подпункта 2.2 пункта 2 постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 марта 2020 года № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019».

Тем самым он не выполнил установленные санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, в период осуществления на соответствующей территории ограничительных мероприятий (часть вторая статьи 6.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях).

При рассмотрении дела мужчина полностью признал вину в совершённом правонарушении. При этом не представил доказательства, свидетельствующие о невозможности прохождения исследования и невозможности размещения результатов лабораторных исследований на COVID-19 в трёхдневный срок, а также доказательства уважительности причин невозможности выполнения установленных требований.

Размер административного штрафа за совершение гражданами административного правонарушения, предусмотренного частью второй статьи 6.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, составляет от пятнадцати до сорока тысяч рублей.

Суд, учитывая характер совершённого правонарушения, полное признание вины правонарушителем, а также первое его привлечение к административной ответственности, посчитал возможным назначить административное наказание в виде минимального размера административного штрафа – 15 тысяч рублей.

На текущий день постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано в установленном порядке.

Ранее сообщалось об аналогичных делах, по результатам рассмотрения которых две прибывшие из-за рубежа жительницы Мариинска были привлечены к административной ответственности в виде штрафа, но с учётом наличия исключительных обстоятельств его размер составил менее минимального.

А в декабре 2020 года 60-летней жительнице Мариинска за аналогичное правонарушение Мариинский городской суд Кемеровской области также с учётом наличия смягчающих обстоятельств назначил минимальный размер административного штрафа – 15 тысяч рублей.

Общество
Мариинск
kuzbassnews.ru
08/04/2021
Общество
Мариинск

Новости Кузбасса

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