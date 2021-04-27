В Кузбассе житель Мариинска осуждён за контрабанду анаболических стероидов из Республики Беларусь

25-летний житель Мариинска как для себя, так и в целях незаконного сбыта своему знакомому заказал через сеть «Интернет» из Республики Беларусь препараты анаболических стероидов, два из которых содержали в своём составе запрещённые сильнодействующие вещества.

Однако получить посылку он не успел по независящим от него обстоятельствам, так как после начала заполнения бланка почтового извещения был задержан сотрудниками Управления ФСБ России по Кемеровской области.

При этом подсудимый, исходя из показаний свидетелей, успел уничтожить бланк почтового извещения, съев его.

В ходе рассмотрения уголовного дела Мариинским городским судом Кемеровской области установлено, что в мае 2018 года обвиняемый через сеть «Интернет» на одном из сайтов произвёл заказ у неустановленного лица, находящегося в Республике Беларусь, на поставку некоторых анаболических стероидов, содержащих в своём составе вещества, включённые в Список сильнодействующих веществ для целей статьи 234 и других статей Уголовного кодекса Российской Федерации, утверждённый постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. № 964 . Препараты он заказал как для личного употребления, так и в целях незаконного сбыта за денежное вознаграждение своему знакомому.

Международным почтовым отправлением посылка с сильнодействующими веществами пересекла Государственную границу Российской Федерации с Республикой Беларусь, и в июне 2018 года прибыла в отделение почтовой связи Мариинска. Через некоторое время подсудимый прибыл в почтовое отделение и, предъявив паспорт на своё имя, получил бланк почтового извещения, начав его заполнение. Однако получить посылку он не успел по независящим от него обстоятельствам, так как после начала заполнения бланка почтового извещения был задержан сотрудниками Управления ФСБ России по Кемеровской области. При этом подсудимый, исходя из показаний свидетелей, успел уничтожить бланк почтового извещения, съев его.

В судебном заседании подсудимый виновным себя не признал. Пояснил, что на момент заказа не знал, что сильнодействующие вещества будут перемещаться через границу Российской Федерации, поскольку сайт, на котором он заказывал препараты, не был заблокирован и был русскоязычным. Также он проверял список сильнодействующих веществ и не обнаружил в нём заказанные им препараты.

Несмотря на непризнание подсудимым вины, в результате рассмотрения уголовного дела она была полностью доказана совокупностью исследованных судом как письменных доказательств, так и показаниями свидетелей.

Признав подсудимого виновным в покушении на незаконный сбыт сильнодействующих веществ в крупном размере, а также в совершении контрабанды сильнодействующих веществ, то есть в незаконном перемещении через Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза в рамках Евразийского экономического союза сильнодействующих веществ, учитывая отсутствие отягчающих, а также наличие ряда смягчающих наказание обстоятельств, Мариинский городской суд Кемеровской области назначил подсудимому наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы, постановив считать данное наказание условным с испытательным сроком 3 года.

Не согласившись с приговором суда, адвокат осуждённого обжаловал его в вышестоящую судебную инстанцию, однако судебная коллегия по уголовным делам Кемеровского областного суда на днях оставила приговор без изменения.