В Кузбассе житель Мариинска с помощью суда обязал банк удалить недостоверные сведения из его кредитной истории, как о недобросовестном заёмщике

Несмотря на отсутствие у жителя Мариинска задолженности перед банком «СИБЭС», подтверждённое вступившим в законную силу решением суда, банк в лице конкурсного управляющего Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» отказался отзывать из бюро кредитных историй информацию о том, что просроченной задолженности никогда не было.

По этой причине житель Мариинска не смог оформить кредит в другом банке, в связи с чем был вынужден обратиться в суд.

Как установил Мариинский городской суд Кемеровской области в ходе рассмотрения гражданского дела, ещё в конце ноября 2016 года житель Мариинска в микрофинансовой организации «Кузбасское кредитное агентство» оформил кредит в размере 220 тысяч рублей сроком на три года с процентной ставкой 21% годовых. На следующий день «Кузбасское кредитное агентство» уступило право требования банку «СИБЭС» по данному договору потребительского займа, оставаясь при этом банковским платёжным агентом, через которого осуществлялись платежи по займу. С тех пор житель Мариинска, не допуская нарушения сроков оплаты, добросовестно вносил платежи по договору.

Однако в середине октября 2019 года банк «СИБЭС» в лице конкурсного управляющего (к тому времени банк был признан банкротом, и в отношении него было открыто конкурсное производство) обратился в суд с требованием взыскания якобы образовавшейся задолженности в размере около 175 тысяч рублей. Мариинским городским судом в удовлетворении заявленных требований конкурсному управляющему вступившим в законную силу в середине января 2020 года решением было отказано.

Через два месяца, в середине марта 2020 года, житель Мариинска обратился в другой банк для оформления кредитного договора, в чём ему было отказано. Как выяснилось, в одном из бюро кредитных историй имеются сведения о заёмщике как о должнике с имеющейся просроченной задолженностью по кредитному договору, заключённому в ноябре 2016 года. Указанная информация, несмотря на своевременное внесение заёмщиком платежей по договору, в бюро кредитных историй поступала с 2016 года.

Обратившись по телефону в бюро кредитных историй и объяснив возникшую ситуацию, он получил ответ, что право на изменение информации имеет только источник формирования кредитной истории – банк «СИБЭС» в лице конкурсного управляющего – Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов». При этом представители банка «СИБЭС» и конкурсного управляющего на требование отозвать сведения о негативной кредитной истории ответили, что никаких сведений они отзывать не будут.

Рассмотрев исковые требования жителя Мариинска, суд пришёл к выводу о том, что действия банка в лице конкурсного управляющего по представлению в бюро кредитных историй просроченной задолженности у истца являются незаконными.

Мариинский городской суд Кемеровской области своим решением обязал банк «СИБЭС» в лице конкурсного управляющего аннулировать представленные в бюро кредитных историй недостоверные сведения о просроченной задолженности у жителя Мариинска, а также выплатить ему компенсацию морального вреда в размере 5 тысяч рублей, штраф в размере 2 тысяч 500 рублей и судебные расходы в размере 4 тысяч 600 рублей.

В июле 2020 года решение суда вступило в законную силу.