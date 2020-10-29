В Кузбассе житель Мариинска взыскал с Новосибирского застройщика около 560 тысяч рублей за непереданную квартиру
Истец (участник долевого строительства) требовал при подаче искового заявления о защите прав потребителя за нарушение сроков строительства и передачи ему квартиры около 700 тысяч рублей.
Однако
В августе 2020 года в Мариинский городской суд Кемеровской области с исковым заявлением к акционерному обществу «Город в городе» (г.Новосибирск) обратился житель Мариинска с требованием о защите прав потребителя в связи с нарушением сроков строительства и передачи ему оплаченной квартиры по договору участия в долевом строительстве.
Судом в ходе рассмотрения гражданского дела было установлено, что житель Мариинска ещё в марте 2018 года заключил с АО «Город в городе» договор участия в долевом строительстве, по условиям которого компания-застройщик приняла на себя обязательство построить в Новосибирске многоквартирный дом, и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию дома передать истцу квартиру (объект долевого строительства). Истец же брал на себя обязательство заплатить обусловленную цену и принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. Застройщик по условиям договора обязался передать квартиру истцу в течение 6 месяцев с момента ввода дома в эксплуатацию, который планировался не позднее 1 квартала 2018 года.
При этом на дату обращения в суд квартира истцу так и не была передана несмотря на то, что по условиям договора квартиру застройщик должен был передать до октября 2018 года.
В связи с этим истцом было заявлено требование о взыскании неустойки за период с октября 2018 года по август 2020 года, штрафа за отказ добровольно удовлетворить требования потребителя в размере 50% от присуждённой суммы неустойки, а также компенсации морального вреда и расходов по оказанию юридической помощи: всего около 700 тысяч рублей.
Суд, принимая во внимание факт невыполнения застройщиком обязательств и нарушение сроков передачи объекта, посчитал правильным определить период начисления неустойки с октября 2018 года по 2 апреля 2020 года, так как 3 апреля 2020 года вступило в силу постановление Правительства Российской Федерации, утвердившее в связи с пандемией некоторые антикризисные меры поддержки застройщиков, касающиеся нарушения сроков строительства и передачи жилья дольщикам.
«Следовательно, неустойка взыскивается до 03.04.2020 г., то есть по 02.04.2020 г., и ответчику по уплате неустойки предоставляется отсрочка до 1 января 2021 г.», - говорится в решении суда.
В результате Мариинский городской суд Кемеровской области взыскал в пользу жителя Мариинска с акционерного общества «Город в городе» неустойку в размере 362 тысячи 530 рублей с отсрочкой оплаты указанной суммы до 1 января 2021 года.
Также в пользу истца с застройщика был взыскан штраф в размере 181 тысячи 265 рублей, компенсация морального вреда в размере 10 тысяч рублей, а также расходы по оказанию юридической помощи в размере 5 тысяч рублей.
Официальный представитель
Мариинского городского суда
Кемеровской области
Алексей Бушуев
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