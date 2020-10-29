В Кузбассе житель Мариинска взыскал с Новосибирского застройщика около 560 тысяч рублей за непереданную квартиру

Истец (участник долевого строительства) требовал при подаче искового заявления о защите прав потребителя за нарушение сроков строительства и передачи ему квартиры около 700 тысяч рублей.

Однако введённые в апреле 2020 года Правительством Российской Федерации антикризисные меры поддержки застройщиков в связи с распространением новой коронавирусной инфекции повлияли как на сокращение периода начисления неустойки за допущенные застройщиком нарушения обязательств, так и на принятие решения об отсрочке в части уплаты суммы неустойки в размере около 360 тысяч рублей до 1 января 2021 года. При этом предоставление отсрочки не коснулось взыскания штрафных санкций, компенсации морального вреда и понесённых истцов расходов по оказанию юридической помощи.

В августе 2020 года в Мариинский городской суд Кемеровской области с исковым заявлением к акционерному обществу «Город в городе» (г.Новосибирск) обратился житель Мариинска с требованием о защите прав потребителя в связи с нарушением сроков строительства и передачи ему оплаченной квартиры по договору участия в долевом строительстве.

Судом в ходе рассмотрения гражданского дела было установлено, что житель Мариинска ещё в марте 2018 года заключил с АО «Город в городе» договор участия в долевом строительстве, по условиям которого компания-застройщик приняла на себя обязательство построить в Новосибирске многоквартирный дом, и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию дома передать истцу квартиру (объект долевого строительства). Истец же брал на себя обязательство заплатить обусловленную цену и принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. Застройщик по условиям договора обязался передать квартиру истцу в течение 6 месяцев с момента ввода дома в эксплуатацию, который планировался не позднее 1 квартала 2018 года.

При этом на дату обращения в суд квартира истцу так и не была передана несмотря на то, что по условиям договора квартиру застройщик должен был передать до октября 2018 года.

В связи с этим истцом было заявлено требование о взыскании неустойки за период с октября 2018 года по август 2020 года, штрафа за отказ добровольно удовлетворить требования потребителя в размере 50% от присуждённой суммы неустойки, а также компенсации морального вреда и расходов по оказанию юридической помощи: всего около 700 тысяч рублей.

Суд, принимая во внимание факт невыполнения застройщиком обязательств и нарушение сроков передачи объекта, посчитал правильным определить период начисления неустойки с октября 2018 года по 2 апреля 2020 года, так как 3 апреля 2020 года вступило в силу постановление Правительства Российской Федерации, утвердившее в связи с пандемией некоторые антикризисные меры поддержки застройщиков, касающиеся нарушения сроков строительства и передачи жилья дольщикам.

«Следовательно, неустойка взыскивается до 03.04.2020 г., то есть по 02.04.2020 г., и ответчику по уплате неустойки предоставляется отсрочка до 1 января 2021 г.», - говорится в решении суда.

В результате Мариинский городской суд Кемеровской области взыскал в пользу жителя Мариинска с акционерного общества «Город в городе» неустойку в размере 362 тысячи 530 рублей с отсрочкой оплаты указанной суммы до 1 января 2021 года.

Также в пользу истца с застройщика был взыскан штраф в размере 181 тысячи 265 рублей, компенсация морального вреда в размере 10 тысяч рублей, а также расходы по оказанию юридической помощи в размере 5 тысяч рублей.

Решение Мариинского городского суда Кемеровской области не было обжаловано и вступило в законную силу 29 октября 2020 года.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев