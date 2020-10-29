Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Кузбассе житель Мариинска взыскал с Новосибирского застройщика около 560 тысяч рублей за непереданную квартиру

Истец (участник долевого строительства) требовал при подаче искового заявления о защите прав потребителя за нарушение сроков строительства и передачи ему квартиры около 700 тысяч рублей.

Однако введённые в апреле 2020 года Правительством Российской Федерации антикризисные меры поддержки застройщиков в связи с распространением новой коронавирусной инфекции повлияли как на сокращение периода начисления неустойки за допущенные застройщиком нарушения обязательств, так и на принятие решения об отсрочке в части уплаты суммы неустойки в размере около 360 тысяч рублей до 1 января 2021 года. При этом предоставление отсрочки не коснулось взыскания штрафных санкций, компенсации морального вреда и понесённых истцов расходов по оказанию юридической помощи.

В августе 2020 года в Мариинский городской суд Кемеровской области с исковым заявлением к акционерному обществу «Город в городе» (г.Новосибирск) обратился житель Мариинска с требованием о защите прав потребителя в связи с нарушением сроков строительства и передачи ему оплаченной квартиры по договору участия в долевом строительстве.

Судом в ходе рассмотрения гражданского дела было установлено, что житель Мариинска ещё в марте 2018 года заключил с АО «Город в городе» договор участия в долевом строительстве, по условиям которого компания-застройщик приняла на себя обязательство построить в Новосибирске многоквартирный дом, и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию дома передать истцу квартиру (объект долевого строительства). Истец же брал на себя обязательство заплатить обусловленную цену и принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. Застройщик по условиям договора обязался передать квартиру истцу в течение 6 месяцев с момента ввода дома в эксплуатацию, который планировался не позднее 1 квартала 2018 года.

При этом на дату обращения в суд квартира истцу так и не была передана несмотря на то, что по условиям договора квартиру застройщик должен был передать до октября 2018 года.

В связи с этим истцом было заявлено требование о взыскании неустойки за период с октября 2018 года по август 2020 года, штрафа за отказ добровольно удовлетворить требования потребителя в размере 50% от присуждённой суммы неустойки, а также компенсации морального вреда и расходов по оказанию юридической помощи: всего около 700 тысяч рублей.

Суд, принимая во внимание факт невыполнения застройщиком обязательств и нарушение сроков передачи объекта, посчитал правильным определить период начисления неустойки с октября 2018 года по 2 апреля 2020 года, так как 3 апреля 2020 года вступило в силу постановление Правительства Российской Федерации, утвердившее в связи с пандемией некоторые антикризисные меры поддержки застройщиков, касающиеся нарушения сроков строительства и передачи жилья дольщикам.

«Следовательно, неустойка взыскивается до 03.04.2020 г., то есть по 02.04.2020 г., и ответчику по уплате неустойки предоставляется отсрочка до 1 января 2021 г.», - говорится в решении суда.

В результате Мариинский городской суд Кемеровской области взыскал в пользу жителя Мариинска с акционерного общества «Город в городе» неустойку в размере 362 тысячи 530 рублей с отсрочкой оплаты указанной суммы до 1 января 2021 года.

Также в пользу истца с застройщика был взыскан штраф в размере 181 тысячи 265 рублей, компенсация морального вреда в размере 10 тысяч рублей, а также расходы по оказанию юридической помощи в размере 5 тысяч рублей.

Решение Мариинского городского суда Кемеровской области не было обжаловано и вступило в законную силу 29 октября 2020 года.

 

Официальный представитель
Мариинского городского суда
Кемеровской области
Алексей Бушуев

Общество
Происшествия
Мариинск
kuzbassnews.ru
29/10/2020
Общество
Происшествия
Мариинск
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Врач из Кемерово рассказала об этапах заражения коронавирусом
Медик рассказала, что в редких случаях вирус COVID-19 влияет на желудочно-кишечный тракт. Основное...
177 случаев коронавируса выявили за сутки в Кузбассе, пятеро скончались
По данным на 27 октября, ещё 177 случаев коронавируса выявили в Кузбассе. За последние сутки от...
Замгубернатора Кузбасса рассказала, когда в детсадах будут вводить дежурные группы
Если количество наших воспитанников уменьшается, то будут вводиться дежурные группы. Но на сегодня...
Кузбасский врач рассказала об отличии коронавируса от гриппа
Главное отличие, по словам медика, заключается в масштабности одномоментного распространения...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2020
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus